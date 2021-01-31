Лучшие высокодоходные инструменты
нового времени в одном месте

Antares базируется на двух основных принципах

1

Развитие собственного сообщества, основанного на принципах реферальных систем, с помощью которых каждый партнёр компании сможет создать себе неограниченный источник дохода.



Сообществу предоставляются эксклюзивные инструменты для создания активного и пассивного доходов, основанные на принципах партнёрских программ.

Ценности сообщества: уважение, равенство, созидание, служение, добровольность, поддержка, осознанность и признание.

2

Создание модели развития, масштабирования и продвижения стартапов, сетевых и инвестиционных компаний на рынок при помощи модели сетевой дистрибуции.



Мы единственная в мире платформа сетевой дистрибуции, которая эффективно занимается продвижением различных компаний с помощью данной модели.

Мы интегрировали реферальные системы в продвижение традиционных моделей бизнеса. Это позволило значительно сократить затраты компаний на маркетинг и улучшить их финансовые показатели.

Потенциальные компании-партнёры проходят тщательный многоступенчатый аудит на предмет соответствия высочайшим финансовым и маркетинговым стандартам.

Инвестиционно-партнёрские программы Antares

Binar Profit Team Synergy Profit Team Token Profit Team Line Profit Team Robot Profit Team Card Profit Team Step Profit Team Options Profit Team DeFi Profit Team Union Profit Team Forex Bot Profit Team

Программа Binar Profit Team

Продвижение компании Catalyst, в котором используется бинарный маркетинг-план.

catalysts.finance

Инвестиционная программа

Объём инвестиционных пакетов

от 100 до 300 000   (15 инвестиционных пакетов)

Доходность

Плавающая, до 2% в сутки, без выходных, и зависит от объёма инвестиционного пакета

Срок работы

200 - 300 календарных дней

Партнёрская программа

Тип

Комбинированный

Основа

Бинарный маркетинг

Дополнительно

Карьерные статусы, лидерские премии, офисная программа

Программа Synergy Profit Team

Продвижение компании Synergy International Group Limited, позволяющей приобрести товары и услуги за часть от их стоимости.

synergy.group

Инвестиционная программа

Получение недвижимости, мотоциклов, девайсов, автомобилей в рассрочку и многого другого со скидкой до 75%.


Срок работы программы

От 45 до 180 дней

Доходность

Бонусы в размере до 2% от внесённой партнёром суммы для участия в программах Synergy

Первоначальный взнос

От 25 до 70%

Партнёрская программа

Тип

Линейная до 10 уровней в глубину

Программа Token Profit Team

Продвижение токенизированной опционной программы Antares

antaresl.trade/token/

Инвестиционная программа


Antares токены (ANT)

Эмиссия 1 000 000 токенов

Срок работы программы

558 календарных дней

Доходность

Прогрессирующая, в зависимости от срока холда токена. В механике роста курса заложена капитализация (сложный процент)

Прозрачность

Курс токена заранее спрогнозирован и прописан для публичного ознакомления

Партнёрская программа

Тип

Комбинированный

Основа

Линейный маркетинг

Дополнительно

Карьерные статусы, офисная программа

Программа Line Profit Team
Продвижение компании Nexus Financial Managament Limited, в котором используется линейный маркетинг-план.
nexus.management
Инвестиционная программа
Объём инвестиционных пакетов
от 50 AND до 50 000 AND
Доходность
Плавающая, до 1,8% в сутки + надбавки до 0,1% в сутки в зависимости от величины инвестиционного пакета
Срок работы
282 - 300 календарных дней, включая добавочные дни
Партнёрская программа
Тип
Комбинированный
Основа
Линейный маркетинг
Дополнительно
Карьерные статусы, лидерские премии, офисная программа
Программа Robot Profit Team
Продвижение криптовалютной биржи Antares Exchange и разработанных Antares алгоритмов для торговли криптовалютами Antares Crypto Bot (ACB).
antarescryptobot.com
antares.exchange
Инвестиционная программа
Доходность Antares Crypto bot
от 25 до 40% в месяц
Срок работы Antares Crypto bot
Бессрочно
Возврат депозита
в любое время по требованию
Партнёрская программа
Тип
Линейный многоуровневый
Основа
Линейный маркетинг (8 уровней)

Программа Card Profit Team

Продвижения платежной системы Antares Pay и связанных с ней мультивалютных банковских карт – Antares Card

antarespay.com

Инвестиционная программа


Самые низкие комиссии среди аналогов

0 - 1.5%

Срок работы карты

3 года

Возможность пополнения

BTC, ETH, USDT, TRON и Электронным векселем Antares Dollar (AND)

Партнёрская программа

Тип

Линейная до 10 уровней в глубину

Основа

Линейный маркетинг (10 уровней)

Программа Step Profit Team

Продвижение компании Aristo Investment Management Limited, в которой используется ступенчатый маркетинг-план.

aristo.investments

Инвестиционная программа


Объём инвестиционных пакетов

любой размер депозита, начиная от 50 AND и с шагом в 10 AND

Доходность

Плавающая, до 1,5% в сутки

Срок работы

400 календарных дней

Партнёрская программа

Тип

Комбинированный

Основа

Ступенчатый маркетинг

Дополнительно

Ступенчатая премия, карьерные статусы, офисная программа

Программа Options Profit Team

Маркетинговая стратегия привлечения инвестиций в платформу Antares Gambling по модели краудинвестинга.

antaresgambling.com

Инвестиционная программа


Опционы (доли) компании Antares Gambling

120 291 861 шт.

Доходность на вложенный капитал

Прогрессирующая, в зависимости зависимости от срока покупки опционов (до 50% в месяц после IPO)

Низкий порог входа

Минимальный лимит покупки инветорами опционов составляет всего 10 штук

Срок работы

200 - 300 календарных дней

Партнёрская программа

Тип

Комбинированный

Основа

Ступенчатый маркетинг

Дополнительно

Ступенчатая премия, карьерные статусы, лидерская премия, офисная программа

Программа DeFi Profit Team

Продвижение DeFi Antares Token (dANT), а также новых инвестиционных продуктов, построенных по самым современным технологиям DeFi.

dant.finance

Инвестиционная программа


Механика

Пользователи покупают токены dANT на децентрализованной бирже Uniswap, отправляют их в инвестиционные контракты и получают доход в соответствии с выбранным инвестиционным продуктом

Доходность

0.5% до 1% пассивного дохода от депозита ежедневно

Срок работы

От 150 дней до неограниченного времени

Вывод дохода

Мгновенно в любой момент

Партнёрская программа

Тип

Реферальный

Основа

Трёхуровневая реферальная программа

Программа Union Profit Team

Продвижение компании Global Trade Union, в котором используется ступенчатый маркетинг-план.

globaltradeunion.co

Инвестиционная программа


Количество этапов работы инвестиционного пакета

4 этапа

Доходность

От 20 до 75% в месяц в зависимости от срока вклада

Срок работы

От 1 до 12 месяцев

Партнёрская программа

Тип

Комбинированный

Основа

Ступенчатый маркетинг

Дополнительно

Ступенчатая премия, карьерные статусы и офисная программа

Программа Forex Bot Profit Team

Продвижение собственных алгоритмов для торговли на рынке Forex, в котором используется линейный компенсационный маркетинг-план.

antaresforexbot.com

Инвестиционная программа


Antares Forex Bot (AFB)

Созданы для автоматизации торговли на валютных рынках и грамотного использования соотношения риска и доходности в стратегии

Срок работы

5-30% в месяц

Доходность

Бессрочные

Гарантии

Возврат стоимости AFB при сливе депозита

Партнёрская программа

до 10 линий в глубину

Партнёрская программа

Тип

Комбинированный

Основа

Линейный компенсационный маркетинг

Дополнительно

Партнёрская программа от RoboForex

Coming soon

Схема работы

Инвестиции НБПА

Получение доходности

НБПА* на платформе Antares выбирает одну или несколько инвестиционно-партнёрских программ для инвестирования. Средства направляются в компании-партнёры, которые генерируют прибыль.

Компании-партнёры занимаются различными видами бизнеса, производящими определённую прибыль (торговля на бирже, продажа инфопродуктов, продвижение криптовалюты). Antares является посредником между НБПА и такими компаниями.

В данной схеме инвестор получает прибыль в соответствии с маркетингом инвестиционно-партнёрской программы, компании-партнёры получают средства для масштабирования своего бизнеса и генерации прибыли, а Antares, выступая посредником, получает процент от совершённых сделок между инвесторами и компаниями-партнёрами.

Планы компании до 2025 года

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Новости
Weekly Report January 31, 2021
Monthly Report on the Work of Catalyst Traders January 28, 2021
Message from Antares Founder Alex Richter January 27, 2021
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