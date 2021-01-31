нового времени в одном месте
Antares базируется на двух основных принципах
Развитие собственного сообщества, основанного на принципах реферальных систем, с помощью которых каждый партнёр компании сможет создать себе неограниченный источник дохода.
Сообществу предоставляются эксклюзивные инструменты для создания активного и пассивного доходов, основанные на принципах партнёрских программ.
Ценности сообщества: уважение, равенство, созидание, служение, добровольность, поддержка, осознанность и признание.
Создание модели развития, масштабирования и продвижения стартапов, сетевых и инвестиционных компаний на рынок при помощи модели сетевой дистрибуции.
Мы единственная в мире платформа сетевой дистрибуции, которая эффективно занимается продвижением различных компаний с помощью данной модели.
Мы интегрировали реферальные системы в продвижение традиционных моделей бизнеса. Это позволило значительно сократить затраты компаний на маркетинг и улучшить их финансовые показатели.
Потенциальные компании-партнёры проходят тщательный многоступенчатый аудит на предмет соответствия высочайшим финансовым и маркетинговым стандартам.
Инвестиционно-партнёрские программы Antares
Программа Binar Profit Team
Продвижение компании Catalyst, в котором используется бинарный маркетинг-план.
Инвестиционная программа
Объём инвестиционных пакетов
от 100 до 300 000 (15 инвестиционных пакетов)
Доходность
Плавающая, до 2% в сутки, без выходных, и зависит от объёма инвестиционного пакета
Срок работы
200 - 300 календарных дней
Партнёрская программа
Тип
Комбинированный
Основа
Бинарный маркетинг
Дополнительно
Карьерные статусы, лидерские премии, офисная программа
Программа Synergy Profit Team
Продвижение компании Synergy International Group Limited, позволяющей приобрести товары и услуги за часть от их стоимости.
Инвестиционная программа
Получение недвижимости, мотоциклов, девайсов, автомобилей в рассрочку и многого другого со скидкой до 75%.
Срок работы программы
От 45 до 180 дней
Доходность
Бонусы в размере до 2% от внесённой партнёром суммы для участия в программах Synergy
Первоначальный взнос
От 25 до 70%
Партнёрская программа
Тип
Линейная до 10 уровней в глубину
Программа Token Profit Team
Продвижение токенизированной опционной программы Antares
Инвестиционная программа
Antares токены (ANT)
Эмиссия 1 000 000 токенов
Срок работы программы
558 календарных дней
Доходность
Прогрессирующая, в зависимости от срока холда токена. В механике роста курса заложена капитализация (сложный процент)
Прозрачность
Курс токена заранее спрогнозирован и прописан для публичного ознакомления
Партнёрская программа
Тип
Комбинированный
Основа
Линейный маркетинг
Дополнительно
Карьерные статусы, офисная программа
Программа Card Profit Team
Продвижения платежной системы Antares Pay и связанных с ней мультивалютных банковских карт – Antares Card
Инвестиционная программа
Самые низкие комиссии среди аналогов
0 - 1.5%
Срок работы карты
3 года
Возможность пополнения
BTC, ETH, USDT, TRON и Электронным векселем Antares Dollar (AND)
Партнёрская программа
Тип
Линейная до 10 уровней в глубину
Основа
Линейный маркетинг (10 уровней)
Программа Step Profit Team
Продвижение компании Aristo Investment Management Limited, в которой используется ступенчатый маркетинг-план.
Инвестиционная программа
Объём инвестиционных пакетов
любой размер депозита, начиная от 50 AND и с шагом в 10 AND
Доходность
Плавающая, до 1,5% в сутки
Срок работы
400 календарных дней
Партнёрская программа
Тип
Комбинированный
Основа
Ступенчатый маркетинг
Дополнительно
Ступенчатая премия, карьерные статусы, офисная программа
Программа Options Profit Team
Маркетинговая стратегия привлечения инвестиций в платформу Antares Gambling по модели краудинвестинга.
Инвестиционная программа
Опционы (доли) компании Antares Gambling
120 291 861 шт.
Доходность на вложенный капитал
Прогрессирующая, в зависимости зависимости от срока покупки опционов (до 50% в месяц после IPO)
Низкий порог входа
Минимальный лимит покупки инветорами опционов составляет всего 10 штук
Срок работы
200 - 300 календарных дней
Партнёрская программа
Тип
Комбинированный
Основа
Ступенчатый маркетинг
Дополнительно
Ступенчатая премия, карьерные статусы, лидерская премия, офисная программа
Программа DeFi Profit Team
Продвижение DeFi Antares Token (dANT), а также новых инвестиционных продуктов, построенных по самым современным технологиям DeFi.
Инвестиционная программа
Механика
Пользователи покупают токены dANT на децентрализованной бирже Uniswap, отправляют их в инвестиционные контракты и получают доход в соответствии с выбранным инвестиционным продуктом
Доходность
0.5% до 1% пассивного дохода от депозита ежедневно
Срок работы
От 150 дней до неограниченного времени
Вывод дохода
Мгновенно в любой момент
Партнёрская программа
Тип
Реферальный
Основа
Трёхуровневая реферальная программа
Программа Union Profit Team
Продвижение компании Global Trade Union, в котором используется ступенчатый маркетинг-план.
Инвестиционная программа
Количество этапов работы инвестиционного пакета
4 этапа
Доходность
От 20 до 75% в месяц в зависимости от срока вклада
Срок работы
От 1 до 12 месяцев
Партнёрская программа
Тип
Комбинированный
Основа
Ступенчатый маркетинг
Дополнительно
Ступенчатая премия, карьерные статусы и офисная программа
Программа Forex Bot Profit Team
Продвижение собственных алгоритмов для торговли на рынке Forex, в котором используется линейный компенсационный маркетинг-план.
Инвестиционная программа
Antares Forex Bot (AFB)
Созданы для автоматизации торговли на валютных рынках и грамотного использования соотношения риска и доходности в стратегии
Срок работы
5-30% в месяц
Доходность
Бессрочные
Гарантии
Возврат стоимости AFB при сливе депозита
Партнёрская программа
до 10 линий в глубину
Партнёрская программа
Тип
Комбинированный
Основа
Линейный компенсационный маркетинг
Дополнительно
Партнёрская программа от RoboForex
Схема работы
Инвестиции НБПА
Получение доходности
НБПА* на платформе Antares выбирает одну или несколько инвестиционно-партнёрских программ для инвестирования. Средства направляются в компании-партнёры, которые генерируют прибыль.
Компании-партнёры занимаются различными видами бизнеса, производящими определённую прибыль (торговля на бирже, продажа инфопродуктов, продвижение криптовалюты). Antares является посредником между НБПА и такими компаниями.
В данной схеме инвестор получает прибыль в соответствии с маркетингом инвестиционно-партнёрской программы, компании-партнёры получают средства для масштабирования своего бизнеса и генерации прибыли, а Antares, выступая посредником, получает процент от совершённых сделок между инвесторами и компаниями-партнёрами.
Планы компании до 2025 года