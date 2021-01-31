НБПА* на платформе Antares выбирает одну или несколько инвестиционно-партнёрских программ для инвестирования. Средства направляются в компании-партнёры, которые генерируют прибыль.



Компании-партнёры занимаются различными видами бизнеса, производящими определённую прибыль (торговля на бирже, продажа инфопродуктов, продвижение криптовалюты). Antares является посредником между НБПА и такими компаниями.



В данной схеме инвестор получает прибыль в соответствии с маркетингом инвестиционно-партнёрской программы, компании-партнёры получают средства для масштабирования своего бизнеса и генерации прибыли, а Antares, выступая посредником, получает процент от совершённых сделок между инвесторами и компаниями-партнёрами.



